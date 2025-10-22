Ostia arrivano i check point con intelligenza artificiale per fermare la criminalità Più controlli telecamere e illuminazione
Nuove misure di sicurezza in arrivo a Ostia per contrastare la criminalità organizzata e la crescente ondata di violenza che ha colpito il territorio del X Municipio. Tra le iniziative annunciate figurano l’installazione di check point intelligenti, l’ampliamento del sistema di videosorveglianza e un potenziamento delle forze di polizia locale. Saranno istituiti punti di controllo ai principali accessi del territorio, in particolare lungo via Cristoforo Colombo e sulle direttrici costiere. Questi varchi saranno collegati in tempo reale con la sala operativa del X Gruppo Mare della Polizia Locale e utilizzeranno sistemi basati su intelligenza artificiale per identificare veicoli sospetti, mezzi rubati o soggetti ricercati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
