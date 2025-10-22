Ostia arrivano i check point con intelligenza artificiale per fermare la criminalità Più controlli telecamere e illuminazione

Romadailynews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove misure di sicurezza in arrivo a Ostia per contrastare la criminalità organizzata e la crescente ondata di violenza che ha colpito il territorio del X Municipio. Tra le iniziative annunciate figurano l’installazione di check point intelligenti, l’ampliamento del sistema di videosorveglianza e un potenziamento delle forze di polizia locale. Saranno istituiti punti di controllo ai principali accessi del territorio, in particolare lungo via Cristoforo Colombo e sulle direttrici costiere. Questi varchi saranno collegati in tempo reale con la sala operativa del X Gruppo Mare della Polizia Locale e utilizzeranno sistemi basati su intelligenza artificiale per identificare veicoli sospetti, mezzi rubati o soggetti ricercati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

ostia arrivano i check point con intelligenza artificiale per fermare la criminalit224 pi249 controlli telecamere e illuminazione

© Romadailynews.it - Ostia, arrivano i check point con intelligenza artificiale per fermare la criminalità. Più controlli, telecamere e illuminazione

Argomenti simili trattati di recente

Il nuovo piano sicurezza per Ostia: strade videosorvegliate, check point sulla Colombo, più vigili e illuminazione - La presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo ai cittadini del X Municipio: «Imprenditori denunciate le estorsioni e ai giovani dico di non vendersi per 150 euro» ... Si legge su msn.com

ostia arrivano check pointOstia, il piano sicurezza: strade videosorvegliate e controllo dei varchi all'ingresso - Tappa nel litorale della commissione Antimafia a pochi giorni dall'uccisione del 19enne Simone Schiavello La commissione parlamentare antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, martedì 21 ottobre era a ... romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ostia Arrivano Check Point