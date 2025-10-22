Osterie premiate con la Chiocciola In provincia di Siena ce ne sono sei
Cucina locale nel suo contesto autentico, uso di prodotti di qualità e del territorio, prezzi accessibili ai più. Sono le tre linee guida che hanno ridefinito il modello di osteria grazie al "sussidiario del mangiarbere all’italiana", progetto di Slow Food che ha fatto storia e che con "Osterie d’Italia 2026", ritorna raccontando anche le diversità della cucina in Italia, aspetto prezioso e che contribuisce a costruire una identità tutta del Belpaese, nelle pagine di una guida ricca, grazie a 1.980 recensioni di locali scelti per la cucina autentica, la rigorosa selezione degli ingredienti e l’atmosfera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
