Pioggia di segnalazioni cesenati nella 36esima edizione della guida alle Osterie d’Italia, l’iconico ‘sussidiario del mangiarbere all’italiana’ curato da Slow food. Il volume recensisce, quest’anno, 1980 locali da un capo all’altro del Paese: accanto a osterie, ristoranti, enoteche con cucina e agriturismi, ci sono, anche quest’anno, i ‘locali quotidiani’. Il riconoscimento più ambito resta la ‘ Chicciola ’, attribuita a quelle insegne che si contraddistinguono per l’eccellente proposta culinaria e l’accoglienza in sintonia con i valori di Slow food. Nell’edizione 2026 sono 24 i locali ‘chiocciolati’ in Emilia-Romagna: 21 conferme (tra cui l’Osteria dei Frati di Roncofreddo, gestita dalla coppia Valentina Grandotti, in sala, e Giorgio Clementi, in cucina) e 3 new entry, di cui una proprio nel Cesenate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Osteria dei Frati e Ossteria! si aggiudicano la Chiocciola 2025