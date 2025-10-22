Osteria dei Frati e Ossteria! si aggiudicano la Chiocciola 2025
Pioggia di segnalazioni cesenati nella 36esima edizione della guida alle Osterie d’Italia, l’iconico ‘sussidiario del mangiarbere all’italiana’ curato da Slow food. Il volume recensisce, quest’anno, 1980 locali da un capo all’altro del Paese: accanto a osterie, ristoranti, enoteche con cucina e agriturismi, ci sono, anche quest’anno, i ‘locali quotidiani’. Il riconoscimento più ambito resta la ‘ Chicciola ’, attribuita a quelle insegne che si contraddistinguono per l’eccellente proposta culinaria e l’accoglienza in sintonia con i valori di Slow food. Nell’edizione 2026 sono 24 i locali ‘chiocciolati’ in Emilia-Romagna: 21 conferme (tra cui l’Osteria dei Frati di Roncofreddo, gestita dalla coppia Valentina Grandotti, in sala, e Giorgio Clementi, in cucina) e 3 new entry, di cui una proprio nel Cesenate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
ORO BIANCO A RONCOFREDDO Domenica 19 ottobre, gli chef Clementi Osteria dei Frati (Roncofreddo), Emilio Barbieri | Ristorante Strada Facendo (Modena) e Davide Grumbianin BENSO (Forlì) e Giorgio porteranno in degustazione piatti che raccontano l’ - facebook.com Vai su Facebook
Osteria dei Frati e Ossteria! si aggiudicano la Chiocciola 2025 - Pioggia di segnalazioni cesenati nella 36esima edizione della guida alle Osterie d’Italia, l’iconico ‘sussidiario del mangiarbere all’italiana’ curato da ... Da ilrestodelcarlino.it
L' Osteria dei Frati - Entrando attraverserete le stagioni dell’anno: all’ingresso i colori dell’autunno, la veranda primaverile e la panoramica ... Riporta gamberorosso.it
Piove e Venezia fra osteria e lo stellato - Se ospita infatti Tutto in una notte (info e prenotazioni: 049/2325134), degustazione all- Scrive ilgazzettino.it