Osservatorio provinciale sull' economia sempre più donne inattive sul mercato del lavoro

Modenatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno scenario economico che presenta aspetti di crescita, ma anche diverse criticità, in particolare sotto il profilo del lavoro. L'analisi della congiuntura modenese è stata al centro del report dell'Osservatorio sull'economia e sul lavoro in provincia di Modena, realizzato da Ires Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

