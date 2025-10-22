Ospitata da un anziano lo perseguita per mesi | arrestata una 52enne a Caravaggio
I CARABINIERI. Offese, richieste di denaro e perfino somministrazioni di benzodiazepine: la donna ignorava il divieto di avvicinamento. Fermata dai Carabinieri nella corte di casa dell’uomo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
