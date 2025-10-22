Ospedale di Torrette Filippelli saluta | il primario dei piccoli cuori pronto a tornare a Roma
ANCONA Un terremoto scuote, ancora una volta, uno dei reparti più delicati dell?azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Il dottor Sergio Filippelli, direttore di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Ancona, fuga di dirigenti dall'ospedale di Torrette: in due anni persi 7 manager. Ecco perchè e chi sono - facebook.com Vai su Facebook
Nuova gara per centro cottura nell'ospedale di Torrette. Azienda ospedaliero universitaria, un passo avanti nella qualità #ANSA - X Vai su X
Torrette, nel pronto soccorso al collasso tra barelle in mezzo ai corridoi: «Non riusciamo più a lavorare» - Le barelle giacciono accatastate l’una affianco all’altra, in mezzo al corridoio. Come scrive corriereadriatico.it
Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in trincea: «Noi, costretti a scegliere chi poter visitare e chi no» - Massimo Fazzini, medico che da trent’anni lavora al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, quasi non ce la fa più, ma resiste. Come scrive corriereadriatico.it
Schillaci visita l'ospedale di Torrette, 'eccellenza nazionale' - Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha visitato stamani l'ospedale di Torrette di Ancona, che secondo la classifica stilata da Agenas si è confermato per il terzo anno consecutivo come migliore ... Lo riporta ansa.it