Osimhen trascina il Galatasaray verso gli ottavi di Champions

Prima della sfida di Champions tra il Real Madrid e la Juventus, nella studi di Sky Sport si discute della classe di Mbappé che viene definito il miglior attaccante in questo momento. Gli ospiti intervengono per aggiungere Haaland e Condò ci inserisce anche Victor Osimhen. L’ex attaccate del Napoli è stato protagonista nella gara di Champions del Galatasaray contro il BodoGlimt. Il nigeriano ha trascinato il team turco alla seconda vittoria con una doppietta, mettendo una seria ipoteca sugli ottavi. Prima dell’estate 2025 il Galatasaray aveva speso al massimo 18 milioni per un singolo giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen trascina il Galatasaray verso gli ottavi di Champions

Argomenti simili trattati di recente

Osimhen trascina la Nigeria e regala al Sudafrica il sogno Mondiale Il Sudafrica è ufficialmente la 22ª nazionale qualificata ai Mondiali 2026. I Bafana Bafana tornano così a disputare una Coppa del Mondo sedici anni dopo l’ultima apparizione, quella - facebook.com Vai su Facebook

Osimhen trascina il Galatasaray verso gli ottavi di Champions - Doppietta contro il Bodo/Glimt per Osimhen che a Sky viene accostato ad Haaland e Mbappé come miglior centravanti del momento ... Segnala ilnapolista.it

Osimhen trascina il Galatasaray, Bilbao ok in rimonta - Nella terza giornata della League Phase di Champions, vincono Galatasaray e Bilbao, che battono con lo stesso risultato (3- Si legge su msn.com

Osimhen, chiamatelo mister Champions: il Galatasaray vola e fa vedere perché ha speso così tanto - Seconda vittoria consecutiva in Champions per il Galatasaray, trascinato da un Osimhen devastante. Come scrive msn.com