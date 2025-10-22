Osimhen trascina il Galatasaray verso gli ottavi di Champions

Prima della sfida di Champions tra il Real Madrid e la Juventus, nella studi di Sky Sport si discute della classe di Mbappé che viene definito il miglior attaccante in questo momento. Gli ospiti intervengono per aggiungere Haaland e Condò ci inserisce anche Victor Osimhen. L’ex attaccate del Napoli è stato protagonista nella gara di Champions del Galatasaray contro il BodoGlimt. Il nigeriano ha trascinato il team turco alla seconda vittoria con una doppietta, mettendo una seria ipoteca sugli ottavi. Prima dell’estate 2025 il Galatasaray aveva speso al massimo 18 milioni per un singolo giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

