Osimhen da urlo | doppietta e vittoria per il Galatasaray Primo successo per l' Athletic Bilbao

22 ott 2025

Il nigeriano trascina i turchi nel 3-1 al Bodo. I baschi ribaltano il Qarabag, passato in vantaggio dopo appena 50 secondi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Osimhen da urlo: doppietta e vittoria per il Galatasaray. Primo successo per l'Athletic Bilbao

