Orrore sul fiume Dinipro come stanno ammazzando i soldati russi

Liberoquotidiano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uccisi dai droni, stroncati dalla fame. Da settimane centinaia di soldati russi stanno facendo una fine orribile nella "zona della morte", il delta del Dnipro, il "fiume sacro" dell'Ucraina. Un fiume imponente che segna la linea del fronte bellico tra i due eserciti. Già dalla fine del 2022, pochi mesi dopo l'inizio dell'invasione, la resistenza ucraina si era posizionata sulla riva sinistra del fiume, con gli occupanti su quella destra a esercitare pressione. Le incursioni e le avanzate però in quella regione si sono formate sulle piccole isole che costellano il delta,  Krugly, Maly, Belogrudy e Alekseevsky. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

