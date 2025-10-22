Orrore a Milano donna accoltellata al volto | i soccorritori la trovano sanguinante in strada Gravissima Si cerca l’ex marito

Ancora sangue, una maschera di sangue; ancora una donna vittima della ferocia maschile che non conosce tetto, né legge. L’ultima tragedia arriva da Milano, dove una donna di 55 anni è stata soccorsa in condizioni gravissime in Via Giuseppina Grassini a Bruzzano, nella zona nord della città. Le notizie arrivano col contagocce. E la vicenda è al momento in fase di definizione e aggiornamento. Quello che trapela, al momento, è quanto riportano il Corriere della sera e il sito locale di Milano Today, che danno conto di una donna con il viso sanguinante e diverse ferite – molte delle quali all’altezza del volto –. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

