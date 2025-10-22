Cosa prevede l' oroscopo di Paolo Fox per il 23 ottobre 2025? Siamo nel cuore della settimana e la Luna si trova in un domicilio amico: quello dello Scorpione. È ancora una volta una giornata ricca di emozioni e intensità, perfetta per chiunque voglia mettere i cosiddetti puntini sulle i. Approfondiamo nello specifico le previsioni astrologiche di Paolo Fox di giovedì 23 ottobre 2025, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere un oroscopo accurato. Oroscopo 23 ottobre Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Gli impegni professionali rischiano di distrarti dalla sfera affettiva. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 23 ottobre 2025