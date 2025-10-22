Si registra una svolta clamorosa nell’indagine sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, che vede coinvolto Andrea Sempio, l’unico indagato della nuova inchiesta. Il fulcro di questa notizia bomba è l’elemento centrale della difesa di Sempio, ovvero lo scontrino del parcheggio datato 13 agosto 2007, la cui validità come alibi è ora messa in discussione da un nuovo super-testimone. Questa vicenda è stata sviscerata in diretta durante la trasmissione televisiva “ Mattino 5 “, dove la conduttrice Federica Panicucci e l’inviato Emanuele Cante hanno fornito dettagli sulle ultime indiscrezioni. La testimonianza del nuovo soggetto, presentatosi spontaneamente in Procura, è stata definita “granitica” dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ormai è imminente”. Garlasco, Federica Panicucci annuncia la clamorosa svolta in diretta