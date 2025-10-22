Orgoglio Amaranto ospita l' assemblea nazionale di Supporters In Campo

Arezzo ospita per la prima volta l’assemblea nazionale di Supporters in Campo, l’associazione che riunisce oltre 40 realtà locali dislocate in varie città italiane che hanno come base comune quella della partecipazione popolare dei tifosi nelle squadre di calcio. Orgoglio Amaranto è da tempo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il cammino dell’Arezzo: cuore, grinta e orgoglio amaranto - X Vai su X

Dopo la delusione per la sconfitta a Torino, la Libertas Livorno si rialza con orgoglio e lo fa davanti al proprio pubblico e sotto lo sguardo attento del presidente Marco Benvenuti, tornato a sorpresa a Livorno per seguire da vicino le vicende amaranto. - facebook.com Vai su Facebook

A novembre elezioni nella sede della Curva Sud all’interno del Comunale. Assemblea di Orgoglio Amaranto. Nuovo direttivo del comitato tifosi - Rinnovamento e passione: tra le ipotesi c’è anche quella di un possibile cambio al vertice: Farsetti lascia? Segnala msn.com

L'Arezzo si prepara per il Gubbio, così infermeria e allenamenti. Assemblea di Orgoglio Amaranto - Un sospiro di sollievo per l'Arezzo in vista del prossimo incontro di campionato, in programma venerdì alle 20. Secondo corrierediarezzo.it

Elezioni per il rinnovo del direttivo di Orgoglio Amaranto. Come candidarsi e come votare - Dopo l'assemblea di fine mandato che si è tenuta nei giorni scorsi, Orgoglio Amaranto va verso il rinnovo del direttivo e indice nuove elezioni per la giornata di sabato 8 novembre. Secondo lanazione.it