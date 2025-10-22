Ordigno inesploso accanto alla sede della Polizia Locale | fallisce l' assalto al bancomat
SAVELLETRI (Fasano) – Se l'ordigno fosse esploso, i danni sarebbero stati ingenti. C'è l'ombra dell'ennesimo tentativo di assalto con la tecnica della “marmotta”, dietro a un rinvenimento che stamattina (mercoledì 22 ottobre) è stato fatto presso il bancomat situato in via Durazzo, a Savelletri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
