Ora tocca a te Musetti guiderà l' Italia orfana di Sinner
Adesso però tocca a lui: per cui, detto quel che si doveva dire sulla rinuncia di Jannik Sinner per le finali di Coppa Davis, è il momento di guardare oltre. Ovvero tocca a Lorenzo Musetti e alla sua squadra, perché abbiamo un numero 8 del mondo (e una volta saremmo svenuti per l'emozione) e a lui possiamo affidare la difesa del titolo, anzi del doppio trionfo di Malaga. E, come ha detto Capitan Volandri, «con i nostri ragazzi abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Ora tocca a te. Musetti guiderà l'Italia orfana di Sinner - Adesso però tocca a lui: per cui, detto quel che si doveva dire sulla rinuncia di Jannik Sinner per le finali di Coppa Davis, è il momento di guardare oltre.
