Si avvicina a grandi passi il passaggio dall'ora legale all' ora solare (la notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre ) con un'ora in più di sonno visto che le lancette, alle 3 di notte, dovranno essere spostate indietro di un'ora. A tenere banco ormai da anni e negli ultimi giorni è il dibattito sull'eventuale abolizione del doppio cambio d'orario e lasciarne uno per i 365 giorni dell'anno. Se è vero che adesso dormiremo un'ora in più e nel periodo primavera-estate abbiamo a disposizione più luce naturale, sono molteplici le criticità nello postare l'orario ogni sei mesi. La richiesta della Spagna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ora solare, pro e contro del cambio d’ora: cosa dicono gli esperti