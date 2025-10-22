Ora potrai navigare con ChatGPT Atlas | come funziona il broswer di OpenAI e cosa cambia nella navigazione

Il nuovo browser integra il chatbot di OpenAII direttamente nella navigazione, trasformando ricerca e interazione in un’esperienza operativa e personalizzata. Atlas non è una semplice evoluzione del prodotto, ma una mossa strategica che potrebbe ridisegnare l’equilibrio del web, mettendo in discussione il modello dei browser tradizionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Durante l'evento "PORTE APERTE" dedicato a te che hai il Sale nel Sangue potrai salire a bordo dell'affascinante Maestrale 19 e navigare tra i tuoi Sogni per renderli realtà. Ti aspettiamo per dare forma al tuo sogno: sabato 18 e 25 ottobre 2025 ?09:00 al - facebook.com Vai su Facebook

OpenAI lancia ChatGPT Atlas, il nuovo browser con intelligenza artificiale: come cambia la navigazione - OpenAI lancia Atlas il suo browser basato sul modello di intelligenza artificiale e pronto a sfidare Google che, ancora prima ... Segnala ilmessaggero.it

OpenAI annuncia ChatGPT Atlas, il nuovo browser web con intelligenza artificiale - Il browser di OpenAI basato su ChatGPT è ufficialmente disponibile ed è pensato per offrire un'esperienza ancora più funzionale e personalizzata. Secondo multiplayer.it

OpenAI lancia Atlas, il nuovo browser che integra ChatGPT - Gli utenti possono fare ricerche, scrivere testi e gestire attività direttamente attraverso la chat ... Lo riporta tg24.sky.it