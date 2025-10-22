Ora il Movimento 5 Stelle ha due siti web torna online il sito di Beppe Grillo

Beppe Grillo è sempre più determinato a riprendersi il Movimento 5 Stelle. Il fondatore ed ex garante del M5S ha infatti riattivato il dominio originario del movimento, www.movimento5stelle.it. La presa di posizione è chiara: vuole distinguersi dal sito ufficiale guidato invece da Giuseppe Conte, www.movimento5stelle.eu. La notizia è anticipata dal Corriere della Sera. Potrebbe essere il preludio di una nuova azione legale sul simbolo del partito. Beppe Grillo riattiva il suo sito del Movimento 5 Stelle. Sul primo sito si vede addirittura logo storico, con l’indirizzo internet integrato. Una volta aperto, è presente un link che rimanda all’associazione legata a Grillo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ora il Movimento 5 Stelle ha due siti web, torna online il sito di Beppe Grillo

