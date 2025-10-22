Opzione Donna e Quota 103 cancellate in Manovra | stop all' uscita anticipata?

Scuolalink.it | 22 ott 2025

Stop definitivo per Opzione Donna nella Manovra 2026. Il Governo sceglie di eliminare la misura di uscita anticipata per le donne, segnando un netto cambio di rotta. La decisione rientra in una revisione più ampia del sistema previdenziale italiano, che vede anche la cancellazione di Quota 103. Si va verso un aumento dell'età pensionabile, allineato alle stime Istat sulla speranza di vita.La cancellazione di Opzione Donna e Quota 103L'ultima bozza della Legge di Bilancio per il 2026 conferma le indiscrezioni che circolavano da settimane: Opzione Donna non verrà prorogata. Questa misura, molto discussa, consentiva alle lavoratrici, sia dipendenti che autonome, di accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

