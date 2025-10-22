Opzione Donna addio sparisce in Manovra l’uscita anticipata per le lavoratrici

Eliminata l’uscita anticipata dal lavoro per le donne. Mentre si alza l’età pensionabile, il Governo fa sparire definitivamente Opzione donna tra le misure previdenziali a sostegno delle lavoratrici. Si tratta della possibilità per le dipendenti o autonome, con almeno 61 anni e 35 di contributi, di andare in pensione prima, a determinati requisiti, non troverà più posto nella legge di Bilancio. Stessa fine alla quale sarebbe destinata all’interno del capitolo “pensioni” della Manovra 2026 anche Quota 103, lo strumento che permetteva di anticipare l’assegno con 62 anni e 41 di contributi, a condizione del ricalcolo con il contributivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Opzione Donna addio, sparisce in Manovra l’uscita anticipata per le lavoratrici

Altre letture consigliate

Pensione anticipata: addio a Quota 103 e Opzione Donna Nella bozza della Legge di Bilancio 2026 non c'è il rinnovo per Quota 103 e Opzione Donna, canali cruciali per il pensionamento anticipato. ? Salvo modifiche, questo influenzerà molti lavoratori d - facebook.com Vai su Facebook

Con il governo Draghi avevamo fatto un buon lavoro sulle pensioni aumentando la platea dei gravosi e lavorando su Opzione donna. Quindi con il "banchiere" Draghi al governo si andava in pensione prima di quando si andrà con la "leader del popolo" Melo - X Vai su X

Pensioni, nessuna proroga per Quota 103 e Opzione donna: addio alle uscite anticipate dal lavoro - Le pensioni anticipate vengono cancellate dal governo: la bozza della Manovra non contiene, per ora, la proroga di Quota 103 e Opzione donna. Come scrive lanotiziagiornale.it

Manovra Pensioni 2026: ultimissime su Opzione Donna, il punto sulla proroga cancellata - Opzione donna è ormai appurato che non sarà prorogata nella legge di bilancio che il Governo in queste ore sta discutendo, ma intorno all’opzione c’è ancora molta confusione e per questo riprendiamo l ... Lo riporta pensionipertutti.it

Pensioni 2026 novità in Manovra: addio quota 103 e Opzione donna, Ok Ape e Bonus Maroni? - Secondo le prime indiscrezioni sulla bozza della Manovra 2026, non sembrano essere state confermate le proroghe per Quota 103 e Opzione Donna. Come scrive pensionipertutti.it