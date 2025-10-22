Operazione della Guardia di Finanza | Arresti per voto di scambio tra clan Massaro e amministratori di Santa Maria a Vico

Caserta – Eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari nei confronti di 6 indagati. Nella mattinata odierna, in Santa Maria a Vico (CE), ufficiali ed agenti della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caserta – Compagnia di Marcianise hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari nei confronti di n. 6 indagati, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta di questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei delitti di scambio elettorale politico mafioso; induzione indebita a dare o promettere utilitÃ ; rilevazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento personale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

