Operazione della Guardia di Finanza | Arresti per voto di scambio tra clan Massaro e amministratori di Santa Maria a Vico

Caserta – Eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari nei confronti di 6 indagati. Nella mattinata odierna, in Santa Maria a Vico (CE), ufficiali ed agenti della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caserta – Compagnia di Marcianise hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari nei confronti di n. 6 indagati, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta di questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei delitti di scambio elettorale politico mafioso; induzione indebita a dare o promettere utilitÃ ; rilevazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento personale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, e il Direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli-ADM, Cons. Roberto Alesse, hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding con il Direttore Generale dell’Amministrazione - facebook.com Vai su Facebook

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, su un’imbarcazione della Guardia di Finanza, ha navigato il Tevere in occasione della settima edizione di TEVERE DAY, dedicato alla pulizia del fiume dalle plastiche e dalle microplastiche inquinanti. #NoiconVoi - X Vai su X

Voto di scambio, sei arresti a Santa Maria a Vico - Disposti i domiciliari per quattro amministratori del comune del casertano ... Come scrive rainews.it

Santa Maria a Vico, voti in cambio di appalti: arresti tra clan Massaro e amministratori pubblici - Operazione all’alba della Guardia di Finanza di Caserta, Compagnia di Marcianise, che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione Dist ... Segnala 2anews.it

Politica e camorra, scambio di favori per i voti: sei arresti a Santa Maria a Vico, 4 sono politici - Le indagini della GdF di Marcianise con il coordinamento della DDA di Napoli rivelano un patto elettorale per le comunali del 2020 ... Secondo ilcrivello.it