Operatori sanitari l’Asp verso i contratti a 36 ore | per la Cisl Fp è una svolta concreta
La Cisl Fp di Agrigento, attraverso il segretario generale Salvatore Parello e il coordinatore territoriale Alessandro Farruggia, annuncia importanti novità per gli operatori sociosanitari dell’Asp di Agrigento. Nel corso dell’assemblea sindacale in programma il 29 ottobre all’ospedale San. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sarebbe la stessa intervenuta nell’episodio di aggressione agli operatori sanitari del 118 avvenuto venerdì scorso - facebook.com Vai su Facebook
Mancano 100 operatori sanitari. Asl4 vara le assunzioni low cost - «Parliamo di infermieri e oss, ma anche di dirigenti medici, tecnici di radiologia, personale sanitario ... Si legge su ilsecoloxix.it
Le liste d’attesa fanno crescere gli affari per gli operatori sanitari privati, diagnostica in testa - Il ricorso alle strutture accreditate per provare a ridurre le liste d'attesa, la crescita della spesa delle famiglie per visite ed esami, la dinamica demografica che ci vede sempre più anziani e ... Riporta repubblica.it
Comirnaty LP.8.1, il nuovo vaccino anti-Covid: protezione per over 60 e operatori sanitari - 1, con richiamo annuale per over 60, fragili e operatori sanitari. Si legge su it.euronews.com