Operatori Gtt dotati di bodycam videocamere indossabili per la sicurezza di passeggeri e personale | cosa riprenderanno

Torinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gtt adotta un ulteriore accorgimento a tutela della sicurezza del personale operativo e dei passeggeri a bordo dei mezzi e alle fermate. L’azienda di trasporti avvia la sperimentazione delle body cam per gli assistenti alla clientela per garantire una maggiore protezione degli operatori, che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

