Operatore scolastico la nuova figura ATA Come e quando iniziare a lavorare mansioni e stipendio

A partire dall’anno scolastico 202627, il personale ATA vedrà l’ingresso di una nuova figura: l’operatore scolastico. La sua introduzione rientra nell’applicazione del contratto collettivo nazionale 201921, che prevede, attraverso la progressione di area, il passaggio dei collaboratori scolastici già in servizio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Diventa Operatore Scolastico ATA! Il MIM ha appena annunciato oltre 42.000 assunzioni per questo nuovo profilo! Si tratta di un ruolo di supporto e assistenza che collabora ogni giorno con docenti e studenti, con particolare attenzione a chi presenta disa - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo profilo di operatore scolastico ATA: quando si lavorerà da graduatoria di terza fascia? - X Vai su X

Operatore scolastico: requisiti, ordinamenti e stipendio. Fino a duemila euro in più all’anno per il personale Ata - Il 1°maggio 2024 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del titolo IV Capo I (Ordinamento professionale Ata), sezione scuola, del CCNL 2019- quotidiano.net scrive

In dirittura d’arrivo i decreti per il “restyling” del profilo dell’Oss e per l’istituzione della nuova figura dell’Assistente infermiere - Dagli standard professionali da raggiungere fino alla definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, dopo un confronto tra Ministero e Regioni sono stati inseriti all’Ordine del ... Lo riporta quotidianosanita.it

Arriva l'assistente infermiere, anche per aiutare nell'assistenza a malati cronici e disabili - Un passo avanti verso l'inserimento nel servizio sanitario della nuova figura dell'assistente infermiere. Si legge su ansa.it