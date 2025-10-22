Treviglio. Raffele Iannotta morì a causa del Covid, non per l’amputazione della gamba subita dopo essere stato investito da un locomotore mentre lavorava lungo la linea ferroviaria tra Romano di Lombardia e Treviglio. Almeno questa è la conclusione dei due consulenti nominati dalle difese di E.R. e C.R., all’epoca amministratori unici di Gcf e Gefer, le due ditte che avevano in appalto il rinnovo dei binari, a processo per omicidio colposo insieme al macchinista G.C. e al capocantiere G.P. Quella notte del 23 novembre 2020, l’operaio 64enne venne soccorso in elicottero e trasportato all’ospedale di Varese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Operaio morto dopo l’incidente sui binari, i consulenti della difesa: “Deceduto per il Covid”