Operai sfruttati e rinchiusi in fabbriche di sigarette di contrabbando | scoperto sistema criminale a Torino

L'operazione "Chain smoking" condotta da Guardia di finanza e Carabinieri ha portato al sequestro di 5 fabbriche di sigarette di contrabbando nel torinese e all'arresto di 8 persone. I lavoratori degli stabilimenti erano ridotti in schiavitù, costretti a turni estenuanti e a non avere contatti con l'esterno. Ben 35 milioni di pacchetti contraffatti sarebbero stati immessi sul mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it