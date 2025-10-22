« L’intelligenza artificiale ci offre un raro momento per ripensare al significato di usare il web». Così OpenAI ha presentato il suo nuovo prodotto destinato a reinventare e, forse, cambiare per sempre, il modo in cui utilizziamo i computer e Internet. La compagnia di Sam Altman ha lanciato in tutto il mondo ChatGPT Atlas, un browser con l’IA integrata che trasforma la finestra di ricerca del web in un assistente digitale intelligente. È già disponibile per il download in Italia ma soltanto su dispositivi macOS di Apple: presto arriveranno però anche sulle piattaforme iOS, Windows e Android. Possono accedervi tutti gli iscritti al chatbot, ossia gli utenti Free, Pro, Plus e Go. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - OpenAI lancia ChatGPT Atlas, inizia l’era dei browser IA