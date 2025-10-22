Open the Whistle | l’ANAC incontra gli studenti per parlare di anticorruzione
Il 18 ottobre, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha partecipato a una giornata formativa a Pietralunga, in provincia di Perugia, all’interno del progetto Open the Whistle. L’incontro si è svolto negli spazi dell’ex convento di Sant’Agostino, sede della Scuola Common, iniziativa nazionale di formazione promossa da Libera, Gruppo Abele e dal Master APC dell’Università di Pisa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
