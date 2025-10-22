onu la marcia degli studenti per la pace

Una marcia silenziosa della pace per ricordare l’anniversario della fondazione dell’Onu. Si intitola proprio " Marcia silenziosa della pace " e si svolgerà a Carmignano, promossa dal Comune e dall’istituto scolastico comprensivo "Il Pontormo", nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre, in occasione della Giornata mondiale dell’Onu, che celebra l’ 80° anniversario dell’entrata in vigore, nel 1945, della Carta delle Nazioni Unite, atto fondativo dell’organismo internazionale che ha sede a New York, negli Stati Uniti d’America. La "Marcia della pace" muoverà dalle 16.45 verso la Pista Rossa dal piazzale della scuola elementare di Seano, con un corteo silenzioso che attraverserà via Carlo Emilio Gadda, via F. 🔗 Leggi su Lanazione.it

