Onu la marcia degli studenti per la pace
Una marcia silenziosa della pace per ricordare l’anniversario della fondazione dell’Onu. Si intitola proprio " Marcia silenziosa della pace " e si svolgerà a Carmignano, promossa dal Comune e dall’istituto scolastico comprensivo "Il Pontormo", nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre, in occasione della Giornata mondiale dell’Onu, che celebra l’ 80° anniversario dell’entrata in vigore, nel 1945, della Carta delle Nazioni Unite, atto fondativo dell’organismo internazionale che ha sede a New York, negli Stati Uniti d’America. La "Marcia della pace" muoverà dalle 16.45 verso la Pista Rossa dal piazzale della scuola elementare di Seano, con un corteo silenzioso che attraverserà via Carlo Emilio Gadda, via F. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ora a PESARO, studenti del Liceo scientifico, musicale e coreutico in marcia verso la Provincia contro le sconfusionate politiche di Paolini e della Provincia di PU sugli spazi scolastici. PAOLINI dimettiti che non ne azzecchi più una! - facebook.com Vai su Facebook
Riva, duemila studenti in marcia per la pace. L'appello dal palco: «Questa piazza una lezione di educazione civica» - X Vai su X
Onu, la marcia degli studenti per la pace - Una marcia silenziosa della pace per ricordare l’anniversario della fondazione dell’Onu. Scrive lanazione.it
Perugia, un grande cantiere di pace. In migliaia alla Marcia PerugiAssisi per dire no alla guerra - La Marcia PerugiAssisi continua a essere un atto di resistenza civile, una risposta collettiva alla rassegnazione e alla logica del conflitto ... Secondo ilbolive.unipd.it
Marcia della pace, tutto pronto. Stasera veglia di preghiera in Cattedrale a Perugia - Al Palazzo della provincia la presentazione del programma definitivo. Come scrive rainews.it