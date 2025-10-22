Onore orgoglio ultras e bandiere nere | la sede dei camerati a Rieti accusati dell'omicidio dell'autista del bus
Alcuni dei tre sospettati dell'omicidio dell'autista Raffaele Marianella, che accompagnava il pullman dei tifosi del Pistoia, sarebbero membri del gruppo ultras 'Tradizione Ostile Reatina' e dell'associazione di estrema destra 'La Roccaforte', che sui social citava il filosofo Julius Evola e salutava i martiri di Acca Larentia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
ORGOGLIO NAZIONALE ? “È un grandissimo onore rappresentare gli italiani e giocare in Coppa Davis”. Che bell’attitudine di Berrettini, che oggi fa il suo esordio all’ATP 500 di Vienna! L’avversario è Alexei Popyrin e il primo servizio è alle 13.30! F - facebook.com Vai su Facebook
ORGOGLIO NAZIONALE ? “È un grandissimo onore rappresentare gli italiani e giocare in Coppa Davis”. Che bell’attitudine di Berrettini, che oggi fa il suo esordio all’ATP 500 di Vienna! L’avversario è Alexei Popyrin e il primo servizio è alle 13.30! F - X Vai su X