Onore orgoglio ultras e bandiere nere | la sede dei camerati a Rieti accusati dell'omicidio dell'autista del bus

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni dei tre sospettati dell'omicidio dell'autista Raffaele Marianella, che accompagnava il pullman dei tifosi del Pistoia, sarebbero membri del gruppo ultras 'Tradizione Ostile Reatina' e dell'associazione di estrema destra 'La Roccaforte', che sui social citava il filosofo Julius Evola e salutava i martiri di Acca Larentia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

