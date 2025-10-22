Onlus ai domiciliari la responsabile | indagine su 1,5 milioni di donazioni

Milano, una città che conosce la generosità dei suoi donatori, si ritrova a fare i conti con un sospetto tradimento: fondi destinati alla beneficenza che, secondo gli inquirenti, sarebbero finiti in spese personali. Un caso che scuote piani alti e corridoi silenziosi del non profit, lasciando domande e amarezza. La misura cautelare e i numeri . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Onlus, ai domiciliari la responsabile: indagine su 1,5 milioni di donazioni

