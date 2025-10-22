OnePlus 15 in Europa potrebbe costare meno del suo predecessore

Nelle scorse ore un nuovo contributo dedicato a chi attende con impazienza OnePlus 15 è arrivato dal popolare leaker Arsène Lupin L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - OnePlus 15 in Europa potrebbe costare meno del suo predecessore

