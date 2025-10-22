One Piece per i 26 anni dell' anime la Toei ha condiviso un tributo ai fan

Per celebrare i 26 anni dell'anime di One Piece, Toei Animation ha pubblicato un'illustrazione esclusiva di Masayuki Sato e un video commemorativo dedicato ai momenti che hanno unito l'equipaggio di Luffy nella loro indimenticabile rotta verso il sogno. Dal 1999, i Pirati di Cappello di Paglia si sono lanciati all'avventura con il lancio della serie animata: oggi, a 26 anni dal debutto dell'anime di One Piece, Toei Animation celebra il suo tesoro più prezioso con un doppio omaggio che mescola nostalgia ed estetica. Toei Animation festeggia i 26 anni di "One Piece" con un omaggio ai fan Sono passati ventisei anni da quando Monkey D.

L’anime di ONE PIECE ha debuttato esattamente 26 anni fa. 1.146 episodi Oltre 516 milioni di volumi del manga in circolazione 1.162 capitoli 15 film animati Più di 2 stagioni live-action - facebook.com Vai su Facebook

