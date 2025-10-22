One Piece per i 26 anni dell' anime la Toei ha condiviso un tributo ai fan

22 ott 2025

Per celebrare i 26 anni dell'anime di One Piece, Toei Animation ha pubblicato un'illustrazione esclusiva di Masayuki Sato e un video commemorativo dedicato ai momenti che hanno unito l'equipaggio di Luffy nella loro indimenticabile rotta verso il sogno. Dal 1999, i Pirati di Cappello di Paglia si sono lanciati all'avventura con il lancio della serie animata: oggi, a 26 anni dal debutto dell'anime di One Piece, Toei Animation celebra il suo tesoro più prezioso con un doppio omaggio che mescola nostalgia ed estetica. Toei Animation festeggia i 26 anni di "One Piece" con un omaggio ai fan Sono passati ventisei anni da quando Monkey D. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

