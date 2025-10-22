One Piece 2 | il nuovo poster regala un' anticipazione sulla trama
Nel 2026 arriverà in streaming su Netflix il secondo capitolo del progetto live action tratto dal manga di Eiichiro Oda e un'immagine promozionale regala degli spoiler. I fan di One Piece dovranno attendere il 2026 prima di vedere le nuove avventure dei protagonisti nella stagione 2 della serie live-action, ma Netflix ha condiviso una nuova anticipazione grazie a un poster inedito. L'immagine, pubblicata online, mostra infatti un incontro inaspettato che l'amato equipaggio affronterà durante il loro viaggio attraverso territori inesplorati. Cosa mostra la locandina di One Piece 2 Nel poster condiviso sui social si può dare uno sguardo ai protagonisti di One Piece mentre si trovano a Little Garden, una delle isole del Paradiso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
