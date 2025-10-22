Continuano gli attacchi russi in Ucraina. Almeno due persone sono morte a Kyiv e 13 sono rimaste ferite a Zaporizhzhia nei raid avvenuti la scorsa notte. Secondo il capo dell’amministrazione militare della capitale, Timur Tkachenko, un missile ha colpito un edificio residenziale nel quartiere Dnipro, provocando un incendio tra l’ottavo e il nono piano. Una seconda vittima è stata registrata poche ore dopo. Le esplosioni hanno scatenato incendi in diversi quartieri di Kyiv e nella regione circostante, dove una donna anziana è rimasta ferita. Danni sono stati segnalati anche a Dnipro e Izmail, nella regione di Odessa, dove i bombardamenti hanno provocato nuovi blackout e danni alle infrastrutture energetiche. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ondata di raid russi in Ucraina, congelato l’incontro Trump-Putin