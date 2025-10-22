Oncoematologia alimentazione e stili di vita al centro del convegno Ail

(Adnkronos) – Alimentazione, ambiente e stili di vita possono fare la differenza nella prevenzione e nel decorso dei tumori del sangue. E' il messaggio chiave al centro del Convegno nazionale Ail – Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, in calendario il 30 ottobre a Roma. Negli ultimi anni, infatti, la ricerca ha dimostrato un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

