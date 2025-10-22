Oms Tedros lancia l’allarme | La crisi sanitaria a Gaza durerà per generazioni

La Striscia di Gaza è sprofondata in una crisi sanitaria “catastrofica”, destinata a durare “per generazioni a venire”. L’allarme arriva dal direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, che in un’intervista alla Bbc ha denunciato la drammatica condizione del sistema sanitario palestinese, ormai al collasso dopo oltre un anno di guerra. Secondo Tedros, nonostante Israele abbia consentito l’ingresso di ulteriori forniture mediche e aiuti umanitari dal cessate il fuoco del 10 ottobre, le quantità restano “drammaticamente insufficienti” per avviare la ricostruzione del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Oms, Tedros lancia l’allarme: “La crisi sanitaria a Gaza durerà per generazioni”

