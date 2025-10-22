Omicidio Taormina contro la cultura della violenza Palermo non si è girata dall’altra parte

Sono giorni intensi nel capoluogo siciliano. Il centro storico oramai da giorni è attraversato da cortei, manifestazioni, sit-in. Prima per la Palestina, con le locali associazioni che hanno aderito ai vari scioperi nazionali, poi per un qualcosa che ha scosso molto le coscienze soprattutto dei più giovani: la morte di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni intervenuto per sedare una rissa davanti il proprio locale e ucciso il 12 ottobre scorso da un altro giovane. Un episodio che ha destato rabbia, ma che sembra aver dato alla città anche un'unica e decisa certezza: l'impossibilità di tacere. Il locale del centro di Palermo dove si è consumato l'omicidio di Paolo Taormina

