Omicidio Stefani continua il processo a Gualandi | Rapporti sessuali filmati nell’ufficio della polizia locale I genitori in lacrime

Bologna, 22 ottobre 2025 - Prosegue la discussione al processo di primo grado, ripreso questa mattina, a carico di Giampiero Gualandi, davanti alla Corte d’assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, pm Lucia Russo. Nel procedimento di primo grado, Gualandi è accusato dell’omicidio volontario aggravato (dai futili motivi e dal legame affettivo) di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa con cui l'imputato aveva una relazione extraconiugale, uccisa il pomeriggio del 16 maggio 2024 da un colpo di pistola al volto esploso dall'arma di servizio dell'ex comandante nella sede del Comando della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Stefani, continua il processo a Gualandi: “Rapporti sessuali filmati nell’ufficio della polizia locale”. I genitori in lacrime

