Si è aperto oggi, a 24 anni di distanza dall’ omicidio di Serena Mollicone, un nuovo capitolo della vicenda giudiziaria che coinvolge la famiglia Mottola. L'ex comandante della locale stazione dei carabinieri Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Anna Maria sono accusati di concorso nell'omicidio della 18enne di Arce, in provincia di Frosinone, uccisa nel 2001. Stamattina, davanti alla terza sezione della Corte d’Assise d'Appello di Roma presieduta da Galileo D'Agostino, c’è stata la prima udienza del nuovo processo di secondo grado. La Procura Generale di Roma ha chiesto di ascoltare oltre cinquanta testimoni e una nuova perizia sul buco della porta della caserma dei carabinieri di Arce, l'ultimo posto in cui la vittima è stata vista. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Omicidio Serena Mollicone, processo d’appello bis per i Mottola: Pg chiede nuova perizia