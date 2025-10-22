Omicidio Sacchi | definitive le condanne di Pirino De Propris e Anastasya

Roma, 22 ott. (LaPresse) – La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne per l’omicidio di Luca Sacchi, ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 a Roma, nel quartiere Caffarella a Roma. Rigettati i ricorsi: 25 anni a Marcello De Propris e 24 anni e un mese a Paolo Pirino. Già definitiva da tempo la condanna a 27 anni per Valerio Del Grosso, autore materiale del delitto, maturato durante una compravendita di droga fallita perché degenerata in una rapina. Confermata anche la condanna a 3 anni per Anastasiya Kylemnyk, fidanzata della vittima, per violazione della legge sugli stupefacenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

