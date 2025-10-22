Omicidio Pamela Genini la madre in procura | Non sapevamo delle violenze e dei soprusi

La famiglia di Pamela Genini era completamente ignara di quanto stesse accadendo alla figlia e al tipo di relazione con Gianluca Soncin. A confermarlo la mamma, Una Smirnova, ascoltata oggi in procura a Milano. “Non sapevamo nulla di quello che lui le faceva purtroppo, per noi era una relazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Omicidio Pamela Genini. Presso il Tribunale di Milano continuano le audizioni delle persone informate sui fatti. Ieri è stata ascoltata l’ex compagna di Soncin che ha confermato l’indole violenta di Soncin. Oggi è stato sentito sentito Francesco Dolci, ex fidanzat - X Vai su X

Fanpage.it. . "Le ha spaccato il vestito, l’aveva presa a pugni, presa per i capelli e le aveva lanciato una valigia sulla mano" Omicidio Pamela Genini. La sua amica Nicole ci racconta l'ultimo anno in un'escalation di violenza. Si tratta di episodi precedenti al fe Vai su Facebook

Omicidio a Milano, sentiti la madre e il fratello di Pamela Genini - La madre e il fratello di Pamela Genini, uccisa la sera del 14 ottobre con oltre 30 coltellate da Gianluca Soncin, sono stati ascoltati come testimoni in Procura a Milano per cercare di ricostruire il ... Come scrive msn.com

Omicidio Pamela Genini, la madre in procura: "Non sapevamo delle violenze e dei soprusi" - La donna ha anche spiegato di aver visto la figlia con il dito medicato, ma non sapeva che era frutto di un pestaggio da parte di Soncin ... Riporta milanotoday.it

Femminicidio di Pamela Genini: la commovente storia di una vittima di violenza di genere - La tragica storia di Pamela Genini, vittima di femminicidio da parte del suo ex compagno, riaccende l'attenzione sul drammatico problema della violenza di genere. Lo riporta notizie.it