Un processo bis di secondo grado che si preannuncia un botta e risposta su pareri scientifico-forensi. Ma non solo. Verranno riesaminate le dichiarazioni di alcuni testimoni, tra cui quella di Carmine Belli, arrestato inizialmente del delitto e poi assolto. È iniziato oggi, presso la terza Corte d’Assise d’Appello di Roma, il nuovo processo per l’omicidio di Serena Mollicone, la studentessa di Arce trovata morta nel giugno del 2001. Un procedimento bis, disposto dopo la decisione della Corte di Cassazione che, a marzo scorso, ha annullato l’assoluzione di Franco Mottola, ex comandante dei carabinieri di Arce, di sua moglie Annamaria e del figlio Marco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Mollicone, al via l’appello bis: l’accusa chiede di sentire 50 testimoni