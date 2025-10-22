Omicidio Luca Sacchi Cassazione | definitive tutte le condanne e i 3 anni a Anastasiya
È definitiva la condanna a tre anni di carcere per Anastasiya Kylemnyk, accusata di violazione della legge sugli stupefacenti nell’ambito della vicenda legata all’omicidio di Luca Sacchi, avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 ottobre del 2019 a Roma. La Corte di Cassazione ha messo la parola fine al lungo iter giudiziario, confermando anche le pene per gli altri imputati: 25 anni di reclusione per Marcello De Propris e 24 anni e un mese per Paolo Pirino. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
