«Hanno sparato fino a cancellare una voce bambina, poi hanno negato di esserci stati». Per quindici mesi, la storia di Hind Rajab è stata un campo di battaglia tra immagini che parlavano e dichiarazioni ufficiali che tacevano. Il 20 ottobre 2025 un’inchiesta di Al Jazeera ha chiuso il varco tra verità e negazione: l’ordine di fuoco contro l’auto con la bambina di sei anni e i suoi familiari, e contro l’ambulanza della Mezzaluna Rossa mandata a soccorrerla, viene attribuito al Maggiore Sean Glass della compagnia “Vampire Empire”, appartenente al 52° Battaglione della 401ª Brigata corazzata. La catena di comando conduce fino al tenente colonnello Daniel Ella, formalizzando una responsabilità che molti fingevano ancora di non vedere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Omicidio di Hind Rajab, l'inchiesta svela nomi e grado dei responsabili israeliani. In Italia resta chi minimizza