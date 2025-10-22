Omicidio di Chiara Poggi un testimone contro l' alibi di Sempio | Lo scontrino del parcheggio non era suo

Un nuovo testimone rischia di far crollare definitivamente uno dei punti decisivi della difesa del nuovo indagato: «La storia non è come è stata raccontata». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Omicidio di Chiara Poggi, un testimone contro l'alibi di Sempio: «Lo scontrino del parcheggio non era suo» - Un nuovo testimone rischia di far crollare definitivamente uno dei punti decisivi della difesa del nuovo indagato: «La storia non è come è stata raccontata» ... Secondo msn.com

omicidio chiara poggi testimone“Era lì il giorno dell’omicidio”. Garlasco, nuove testimonianze riaccendono il caso Chiara Poggi - A diciotto anni dal delitto di Chiara Poggi, il mistero di Garlasco torna al centro dell’attenzione pubblica. thesocialpost.it scrive

omicidio chiara poggi testimoneGarlasco, ombre sull’alibi della zia di Chiara Poggi - Le inedite testimonianze degli abitanti del paese raccolte da Le Iene fanno emergere nuovi interrogativi e sospetti. Come scrive panorama.it

