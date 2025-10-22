Omicidio di Chiara Poggi da un supertestimone nuovi dubbi sull’alibi di Andrea Sempio | lo scontrino non sarebbe suo

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, il caso torna a far parlare di sé. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Pavia, stanno verificando una nuova testimonianza che potrebbe rimettere in discussione l’alibi di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima, indagato per concorso nell’omicidio. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa, i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano avrebbero rintracciato un nuovo testimone, mai ascoltato finora, che avrebbe fornito un dettaglio potenzialmente decisivo: lo scontrino del parcheggio di piazza Sant’Ambrogio a Vigevano, presentato da Sempio come prova del suo alibi, non sarebbe stato emesso da lui. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

