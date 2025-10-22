Omicidio della vigilessa i genitori al processo | Fu femminicidio Gualandi aspettava Sofia con la pistola nascosta

Femminicidio o tragico incidente? Giunge alle battute finali il processo sull'omicidio di Sofia Stefani, la vigilessa 33enne in forza alla Polizia Locale di Cervia che, il 16 maggio 2024, rimase uccisa da un colpo partito dalla pistola del 63enne Giampiero Gualandi, nell'ufficio di quest'ultimo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

