Omicidio della vigilessa i genitori al processo | Fu femminicidio Gualandi aspettava Sofia con la pistola nascosta

Ravennatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Femminicidio o tragico incidente? Giunge alle battute finali il processo sull'omicidio di Sofia Stefani, la vigilessa 33enne in forza alla Polizia Locale di Cervia che, il 16 maggio 2024, rimase uccisa da un colpo partito dalla pistola del 63enne Giampiero Gualandi, nell'ufficio di quest'ultimo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

omicidio vigilessa genitori processoOmicidio Stefani, continua il processo a Gualandi: “Ha aspettato Sofia e le ha sparato per non perdere la famiglia”. I genitori in lacrime - Parola alle parti civili: l'avvocato Gaddari per il Comune di Anzola parla del "comportamento di un dipendente infedele" e di "cos ... Da msn.com

omicidio vigilessa genitori processoOmicidio Stefani, la difesa: «Non giudichiamo il loro rapporto. Gualandi indifendibile, ma è una tragedia non voluta» - L'arringa dell'avvocato Benenati al processo per l'omicidio della vigile di Anzola: «Non si giudichi il rapporto con la vittima, ma non l'ha uccisa volontariamente». msn.com scrive

omicidio vigilessa genitori processoL’omicidio della vigilessa: "Trattata come una schiava. Le ha sparato per cancellarla" - L’avvocato della famiglia della vittima ricostruisce il rapporto con Gualandi Gli altri legali: "Il comandante della stazione filmava i rapporti sessuali in ufficio". Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Vigilessa Genitori Processo