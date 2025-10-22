Omicidio della vigilessa i genitori al processo | Fu femminicidio Gualandi aspettava Sofia con la pistola nascosta

Femminicidio o tragico incidente? Giunge alle battute finali il processo sull'omicidio di Sofia Stefani, la vigilessa 33enne in forza alla Polizia Locale di Cervia che, il 16 maggio 2024, rimase uccisa da un colpo partito dalla pistola del 63enne Giampiero Gualandi, nell'ufficio di quest'ultimo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Parla lo psichiatra Vittorio Laviola, come consulente della difesa, in questa nuova udienza del procedimento per l’omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa, uccisa il 16 maggio 2024 - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Stefani, continua il processo a Gualandi: “Ha aspettato Sofia e le ha sparato per non perdere la famiglia”. I genitori in lacrime - Parola alle parti civili: l'avvocato Gaddari per il Comune di Anzola parla del "comportamento di un dipendente infedele" e di "cos ... Da msn.com

Omicidio Stefani, la difesa: «Non giudichiamo il loro rapporto. Gualandi indifendibile, ma è una tragedia non voluta» - L'arringa dell'avvocato Benenati al processo per l'omicidio della vigile di Anzola: «Non si giudichi il rapporto con la vittima, ma non l'ha uccisa volontariamente». msn.com scrive

L’omicidio della vigilessa: "Trattata come una schiava. Le ha sparato per cancellarla" - L’avvocato della famiglia della vittima ricostruisce il rapporto con Gualandi Gli altri legali: "Il comandante della stazione filmava i rapporti sessuali in ufficio". Si legge su msn.com