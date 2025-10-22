Omicidio Cumani oggi l' autopsia sul corpo del 23enne

È prevista per questa mattina l'autopsia sul corpo di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano, ucciso con una coltellata al petto nel corso di una lite nel parcheggio della facoltà di Matematica, a Perugia. Per l'omicidio è stato indagato il 21enne tunisino, già iscritto nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

